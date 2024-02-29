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Гилберт Аренас: НБА — это вид развлечения, не баскетбол

Гилберт Аренас: НБА — это вид развлечения, не баскетбол
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас раскритиковал лигу.

«НБА — это вид развлечения, не баскетбол. Прошу прощения, если задеваю ваши чувства. Баскетбол в другом месте. В НБА важна только продажа джерси, потому что это бизнес. Никому не важно, за кого ты болеешь», — сказал Аренас в эфире своего шоу.

Аренас за время карьеры трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В 2003 году он был признан самым прогрессирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионство в лиге Гилберт ни разу не завоевал.

За свою карьеру Гилберт Аренас успел поиграть за такие клубы НБА, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлиз».

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