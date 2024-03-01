Патрик Беверли высказался о сыне Леброна Джеймса

Разыгрывающий команды «Милуоки Бакс» Патрик Беверли поделился мнением о Бронни Джеймсе, сыне лёгкого форварда, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я никогда не видел ничего подобного, такого внимания к игроку студенческой команды. Это, конечно, связано с тем, что Бронни — сын Леброна Джеймса. Мы можем целыми днями говорить: «Дайте ребёнку быть ребёнком». Бронни — буквально член королевской семьи», — сказал Беверли в своём подкасте.

Напомним, Леброн поддержал своего сына Бронни после того, как он выпал из драфта-2024 по версии ESPN. Позже Джеймс удалил пост. Ранее сообщалось, что Бронни Джеймс столкнулся с массовыми насмешками во время матча за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Его называли переоценённым.