«Голден Стэйт» одержал 10-ю победу в последних 12 матчах, переиграв «Нью-Йорк»

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Сегодня, 1 марта, в Нью-Йоке состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Нью-Йорк Никс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 110:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 31 очко, 11 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде форвард Жонатан Куминга отметился 25 очками, восемью подборами и двумя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 27 очков, совершил пять подборов и сделал пять передач. Защитник Донте Дивинченцо отметился 16 очками, семью подборами и двумя передачами.

После 58 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 89 очками. «Никс» расположился на четвёртой строчке Восточной конференции, набрав 95 очков в 60 играх.