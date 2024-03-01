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«Голден Стэйт» одержал 10-ю победу в последних 12 матчах, переиграв «Нью-Йорк»

«Голден Стэйт» одержал 10-ю победу в последних 12 матчах, переиграв «Нью-Йорк»
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Сегодня, 1 марта, в Нью-Йоке состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Нью-Йорк Никс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 110:99.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 31 очко, 11 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде форвард Жонатан Куминга отметился 25 очками, восемью подборами и двумя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 27 очков, совершил пять подборов и сделал пять передач. Защитник Донте Дивинченцо отметился 16 очками, семью подборами и двумя передачами.

После 58 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 89 очками. «Никс» расположился на четвёртой строчке Восточной конференции, набрав 95 очков в 60 играх.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Дивинченцо - 16, Макбрайд - 14, Харт - 14, Симс - 10, Хартенштайн - 6, Бёркс - 5, Богданович - 4, Ачиува - 3, Топпин, Браун, Джеффрис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Куминга - 25, Томпсон - 16, Пол - 11, Муди - 8, Грин - 7, Джексон-Дэвис - 6, Луни - 4, Подзиемски - 2, Пэйтон II, Робинсон, Шарич, Киньонес
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