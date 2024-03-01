«Лейкерс» за счёт 71 очка Леброна и Дэвиса вырвали победу над «Вашингтоном» в овертайме
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На «Крипто.ком Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась со счётом 134:131 (31:34, 39:35, 29:29, 27:31, 8:5) в пользу игроков «Лейкерс». Победу «озёрники» вырвали в овертайме.
Самым результативным в составе «Лос-Анджелеса» был центровой Энтони Дэвис, в активе которого 40 очков, 15 подборов и четыре результативные передачи. Ещё один лидер команды Леброн Джеймс набрал 31 очко. Кроме того, в его активе четыре подбора и девять результативных передач. Среди игроков «Уизардс» лучшую статистику показал защитник Джордан Пул (34 очка, три подбора и семь результативных передач).
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 131
ОТ
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Джеймс - 31, Расселл - 22, Ривз - 12, Динвидди - 10, Хатимура - 8, Хэйс - 6, Кристи - 3, Принс - 2, Мэйс, Реддиш, Уиндлер
Вашингтон Уизардс: Пул - 34, Багли III - 23, Кисперт - 20, Кузма - 20, Авдия - 15, Джонс - 8, Холмс - 7, Шамет - 4, Дэвис, Батлер, Шампани, Ливерс, Бернард, Гилл, Оморуи
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