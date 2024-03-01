«Лейкерс» за счёт 71 очка Леброна и Дэвиса вырвали победу над «Вашингтоном» в овертайме

На «Крипто.ком Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась со счётом 134:131 (31:34, 39:35, 29:29, 27:31, 8:5) в пользу игроков «Лейкерс». Победу «озёрники» вырвали в овертайме.

Самым результативным в составе «Лос-Анджелеса» был центровой Энтони Дэвис, в активе которого 40 очков, 15 подборов и четыре результативные передачи. Ещё один лидер команды Леброн Джеймс набрал 31 очко. Кроме того, в его активе четыре подбора и девять результативных передач. Среди игроков «Уизардс» лучшую статистику показал защитник Джордан Пул (34 очка, три подбора и семь результативных передач).