В матче с «Денвером» Леброн может первым в истории НБА набрать 40 000 очков

Уже послезавтра, 3 марта, в Лос-Анджелесе состоится матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лейкерс» сыграют с клубом «Денвер Наггетс». Лидер «озёрников» Леброн Джеймс в этой встрече может набрать 40 000 очков за карьеру и, таким образом, стать первым игроком в истории НБА, который сумеет этого добиться.

В настоящий момент на счету Леброна 39 991 очко за карьеру – больше, чем у кого бы то ни было. Легендарный Карим Абдул-Джаббар, занимающий второе место и уже завершивший карьеру, в общей сложности набрал 38 387 очков. Топ-3 замыкает прославленный игрок Карл Мэлоун, также завершивший карьеру (36 938 очков).

Матч между «Лос-Анджелесом» и «Денвером» начнётся в 4:30 по московскому времени.