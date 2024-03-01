Ватутин объяснил, почему ЦСКА не вправе разглашать детали ухода Уилла Бартона

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос по поводу ухода из команды 33-летнего защитника Уилла Бартона. Американский легионер покинул стан армейцев, не сыграв за них ни одного матча. Ранее сообщалось, что Уилл не смог пройти медкомиссию.

«Уилл вернулся на родину по объективной причине, предусмотреть которую было невозможно. Мы договорились с представителями игрока, что не будем рассказывать детали, поэтому извините за обтекаемый ответ. Хочу только выразить сожаление, что не смогли заполучить такого опытного и умелого баскетболиста.

К тому же Бартон оказался ещё и очень приятным в общении человеком, который с большим интересом отнёсся к клубной истории, тренерской системе, нюансам европейских соревнований, старался многое узнать о ЦСКА, ещё даже не примерив форму команды», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».