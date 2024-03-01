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Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА

Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА
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20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 25 очков, 10 подборов, пять передач, пять блок-шотов и пять трёхочковых за одну игру.

К этому достижению он пришёл после недавнего матча в рамках регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (132:118). В этой встрече Виктор набрал 28 очков, 13 подборов, семь результативных передач, два перехвата и пять блок-шотов.

Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича:

Ранее Вембаньяма называл клуб Национальной баскетбольной ассоциации, который служит для него примером подражания. По словам французского центрового, таковым является «Оклахома».

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