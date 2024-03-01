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Тимофей Мозгов объяснил, почему не считает Дрэймонда Грина грязным игроком

Тимофей Мозгов объяснил, почему не считает Дрэймонда Грина грязным игроком
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Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и бронзовый призёр Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов поделился мнением о тяжёлом форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонде Грине. По словам Тимофея, Дрэймонда нельзя называть грязным игроком.

«Я бы не называл его грязным игроком. Не знаю даже, как сказать. Короче, он не грязный. Давайте так — есть грязные игроки, и когда ты грязно играешь, то делаешь так, чтобы это не было видно никому. А в случае с Дрэймондом какие-то глупости, которые сразу все видят.

Понимаете, о чём я говорю. Это, наверное, больше глупости, чем грязности. А грязно — это когда кто-то бросает трёхочковый, а ты ему ногу ставишь специально на приземлении», — сказал Мозгов на канале «Okko Спорт | Футбол, фигурное катание, баскетбол» в YouTube.

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