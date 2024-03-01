Тренер «Енисея» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Пармой»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором его команда встретится с пермской «Пармой».

«Мы надеемся, что наши лидеры успели отдохнуть после перерыва, и две игры, которые мы сыграли в Москве, помогут нам подойти к этому матчу в хорошем ритме и с хорошим настроением.

Мы хорошо уже знаем «Парму». В последних играх они успели одолеть несколько лидеров лиги, чем показали, что заслуживают находиться в топ-6. Мы ожидаем интересный, качественный матч и рассчитываем победить», — приводит слова Арсича официальный сайт «Енисея».