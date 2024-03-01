Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения в НБА

20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил уникальное достижение в Национальной баскетбольной ассоциации. Француз стал первым игроком в истории лиги, который сумел на протяжении одного месяца делать два и более перехвата, ставить три и более блок-шота и при этом совершать два и более точных трёхочоковых броска. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.

В следующем туре «Сан-Антонио» дома сыграет с «Индианой Пэйсерс». Встреча пройдёт 4 марта и начнётся в 3:00 мск.

Ранее также сообщалось, что Вембаньяма стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 25 очков, 10 подборов, пять передач, пять блок-шотов и пять трёхочковых за одну игру.