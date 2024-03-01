Андрей Ватутин раскрыл позицию команд Евролиги по возвращению российских клубов

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос по поводу возможного возвращения российских команд в Евролигу. Напомним, клубы из Российской Федерации отстранены от турнира с марта 2022 года. Соответствующее решение было принято на фоне ситуации на Украине. По словам Ватутина, едва ли возвращения можно ожидать в скором времени.

«На сегодня участие российских команд в Евролиге относится к жанру фантастики, причём скорее даже ненаучной. Раньше завершения боевых действий однозначно не созреют условия, чтобы говорить об этом возвращении предметно.

При этом хочу повторить, что коллеги из клубов Евролиги, как и европейские болельщики, в личном общении с нами сожалеют об отсутствии российских команд — и делают это абсолютно искренне. Увы, сейчас в мире в целом востребован такой изоляционно-санкционный тренд», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Евролига. «Реал Мадрид» — «Панатинаикос»: