Молодой игрок «Енисея» Карпенко: пауза прошла плодотворно, добавили где-то сплочённости

Разыгрывающий красноярского «Енисея» Владимир Карпенко прокомментировал предстоящий матч команды в рамках второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». 23-летний баскетболист также высказался о минувшей паузе в лиге.

«Мы играем с «Пармой» — известная нам команда. Боевой коллектив, где тренер всегда настраивает своих ребят. Встречались с ними два раза на своей площадке и в гостях. Были очень тяжёлые матчи. Настроимся только на максимальную отдачу. Знаю, что придут поддержать наши болельщики, поэтому готовимся к битве.

Пауза прошла плодотворно, сыграли два товарищеских матча в Москве. Подготовились в своих аспектах, добавили где-то сплочённости ещё, поэтому считаю, что у нас достаточно хорошие шанс провести этот этап достаточно качественно», — приводит слова Карпенко пресс-служба «Енисея».