Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Молодой игрок «Енисея» Карпенко: пауза прошла плодотворно, добавили где-то сплочённости

Молодой игрок «Енисея» Карпенко: пауза прошла плодотворно, добавили где-то сплочённости
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий красноярского «Енисея» Владимир Карпенко прокомментировал предстоящий матч команды в рамках второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». 23-летний баскетболист также высказался о минувшей паузе в лиге.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы играем с «Пармой» — известная нам команда. Боевой коллектив, где тренер всегда настраивает своих ребят. Встречались с ними два раза на своей площадке и в гостях. Были очень тяжёлые матчи. Настроимся только на максимальную отдачу. Знаю, что придут поддержать наши болельщики, поэтому готовимся к битве.

Пауза прошла плодотворно, сыграли два товарищеских матча в Москве. Подготовились в своих аспектах, добавили где-то сплочённости ещё, поэтому считаю, что у нас достаточно хорошие шанс провести этот этап достаточно качественно», — приводит слова Карпенко пресс-служба «Енисея».

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android