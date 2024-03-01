Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон: Джордан величайший, но Коби был особенным

Мэджик Джонсон: Джордан величайший, но Коби был особенным
Комментарии

Легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сравнил Майкла Джордана и Коби Брайнта, а также рассказал о том, каково было играть с Майклом Джорданом.

«Коби, наверное, располагается ближе всех к статусу Майкла Джордана. Майкл — величайший, кто когда-либо играл. Но Коби с точки зрения того, как он мог играть, его манеры, как у Майкла, как он подходил к играм, как Майкл. Коби был особенным.

Когда думаешь об игре с Майклом, это действует на нервы, потому что он требует от тебя совершенства в работе. Играя с ним, ты должен был полностью отдать себя баскетболу и позволять ему делать своё дело, наблюдая за этим с высунутым языком и всё»‎, — цитирует Мэджика Джонсона портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Все результаты игрового дня НБА 26 февраля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android