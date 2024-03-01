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«Голден Стэйт» — единственная команда, одержавшая более 10 побед за февраль в НБА

«Голден Стэйт» — единственная команда, одержавшая более 10 побед за февраль в НБА
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Команда «Голден Стэйт Уорриорз», представляющая Сан-Франциско, стала единственной командой в НБА, которая смогла набрать более десяти побед за прошедший февраль.

Всего команде удалось одержать одиннадцать побед, в том числе над «Филадельфией Сиксерс», «Индиана Пэйсерс», «Юта Джаз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и прочими. Интересно, что за январь и декабрь команда в сумме набрала одиннадцать побед (пять и семь побед, соответственно).

Напомним, что в ходе последней игры с командой «Нью-Йорк Никс», которая состоялась сегодня, 1 марта, «Голден Стэйт Уорриорз» одержала победу со счётом 110:99. Следующая игра пройдёт с канадской командой «Торонто Рэпторс» 2 марта.

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