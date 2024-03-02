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Главный тренер ЦСКА Райкович — о поражении «Зениту»: мы найдём способ вернуться лучше

Главный тренер ЦСКА Райкович — о поражении «Зениту»: мы найдём способ вернуться лучше
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Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение команды в матче с «Зенитом» в рамках турнира Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа А
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 71
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер - 24, Дублевич - 15, Курич - 10, Хантер - 10, Жбанов - 7, Эртель - 7, Морман - 6, Карасёв - 2, Захаров, Вольхин, Клименко, Зубков
ЦСКА: Тримбл - 14, Жан-Шарль - 12, М'Бай - 12, Астапкович - 11, Руженцев - 9, Ухов - 8, Курбанов - 3, Джекири - 2, Михайловский, Антонов, Карданахишвили, Клюев

«Поздравляю «Зенит», они играли лучше и победили. У нас есть сложности с травмами, нет Каспера Уэйра, мы сейчас в процессе усовершенствования своей команды. Это не лучшее время для нас, как, как сказал Мело Тримбл, мы найдём способ вернуться лучше после всего этого.

Игры в Турции? Думаю, они помогли нам сохранить форму, план был в том, чтобы иметь в составе Каспера Уэйра и Уилла Бартона и наладить химию и все такое. В итоге все вышло по-другому, но, в любом случае, мы использовали эти матчи для игровой практики", — сказал Эмил Райкович на послематчевой пресс-конференции.

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