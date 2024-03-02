Главный тренер ЦСКА Райкович — о поражении «Зениту»: мы найдём способ вернуться лучше

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение команды в матче с «Зенитом» в рамках турнира Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит», они играли лучше и победили. У нас есть сложности с травмами, нет Каспера Уэйра, мы сейчас в процессе усовершенствования своей команды. Это не лучшее время для нас, как, как сказал Мело Тримбл, мы найдём способ вернуться лучше после всего этого.

Игры в Турции? Думаю, они помогли нам сохранить форму, план был в том, чтобы иметь в составе Каспера Уэйра и Уилла Бартона и наладить химию и все такое. В итоге все вышло по-другому, но, в любом случае, мы использовали эти матчи для игровой практики", — сказал Эмил Райкович на послематчевой пресс-конференции.