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Скульптуру Аллена Айверсона установят на Аллее легенд «Филадельфии Сиксерс»

Скульптуру Аллена Айверсона установят на Аллее легенд «Филадельфии Сиксерс»
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Скульптура 48-летнего экс-защитника Аллена Айверсона будет установлена на Аллее звёзд «Филадельфии Сиксерс», сообщила пресс-служба клуба. Сообщается, что официальное открытие скульптуры Айверсона назначено на 12 апреля 2024 года.

«Аллен Айверсон — один из величайших игроков «Севенти Сиксерс», когда-либо живших, и один из самых культовых игроков в истории НБА, и мы рады отметить его достижения заслуженной скульптурой на Аллее легенд», — сообщается в пресс-релизе «Филадельфии Сиксерс».

Аллен Айверсон выступал за «Филадельфию Севенти Сиксерс» с 1996 по 2006 год, а также с декабря 2009 года по февраль 2010 года. Он является вторым в клубной истории по общему количеству сыгранных минут (29 879), третьим по попаданиям с игры (6 962), первым по реализованным трёхочковым (885), вторым по реализованным штрафным броскам (5 122), третьим по количеству результативных передач (4385), вторым по числу перехватов (1644) и вторым по набранным очкам (19 931).

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