Форвард «Кливленда» Мобли повторил клубное достижение Леброна 16-летней давности

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 110:100.

Мобли в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 22 очка (7 из 13 с игры, 8 из 11 — штрафные броски), 17 подборов, семь результативных передач, два перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+19».

Таким образом, 22-летний баскетболист стал первым игроком клуба с 2008 года, которому удалось оформить подобную статистическую линейку. Ранее это удавалось ныне звёздному лёгкому форварду и лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.