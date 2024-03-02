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Форвард «Кливленда» Мобли повторил клубное достижение Леброна 16-летней давности

Форвард «Кливленда» Мобли повторил клубное достижение Леброна 16-летней давности
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Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 110:100.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Мобли в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 22 очка (7 из 13 с игры, 8 из 11 — штрафные броски), 17 подборов, семь результативных передач, два перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+19».

Таким образом, 22-летний баскетболист стал первым игроком клуба с 2008 года, которому удалось оформить подобную статистическую линейку. Ранее это удавалось ныне звёздному лёгкому форварду и лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 110
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Айви - 18, Стюарт - 16, Томпсон - 15, Дюрен - 14, Фонтеккио - 7, Уайзмен - 4, Фурнье - 3, Гримс - 2, Милтон, Браун, Флинн
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 29, Мобли - 22, Страс - 14, Меррилл - 12, Митчелл - 12, Аллен - 9, Уэйд - 6, Портер - 4, Ньянг - 2, Окоро
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