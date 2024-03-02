Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Далласу» одержать победу над «Бостоном»

Сегодня, 2 марта, в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 138:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, сделавший трипл-дабл. На его счету 37 очков, 12 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 19 очками четырьмя подборами и двумя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 32 очка, совершил восемь подборов и отдал три передачи. Защитник Джейлен Браун отметился 25 очками, семью подборами и пятью передачами.

После 59 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 47 победами при 12 поражениях. «Даллас», в свою очередь, расположился на восьмой строчке Западной конференции с 34 победами при 26 поражениях.