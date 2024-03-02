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Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Далласу» одержать победу над «Бостоном»

Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Далласу» одержать победу над «Бостоном»
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Сегодня, 2 марта, в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 138:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, сделавший трипл-дабл. На его счету 37 очков, 12 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 19 очками четырьмя подборами и двумя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 32 очка, совершил восемь подборов и отдал три передачи. Защитник Джейлен Браун отметился 25 очками, семью подборами и пятью передачами.

После 59 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 47 победами при 12 поражениях. «Даллас», в свою очередь, расположился на восьмой строчке Западной конференции с 34 победами при 26 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
138 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Порзингис - 24, Уайт - 13, Хорфорд - 12, Холидэй - 11, Притчард - 10, Тиллман - 6, Бриссетт - 3, Спрингер - 2, Хозер, Корнет, Михайлюк
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Ирвинг - 19, Вашингтон - 17, Лайвли - 15, Хардуэй-младший - 10, Экзам - 4, Харди - 2, Грин - 2, Проспер - 2, Клебер - 1, Джонс - 1, Пауэлл, Гэффорд, Моррис
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