Лука Дончич в 40-й раз за карьеру в НБА сделал 30-очковый трипл-дабл

Разыгрывающий, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:138.

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 37 очков (14 из 25 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), 12 подборов и 11 результативных передач. Показатель «плюс-минус» словенского разыгрывающего по итогам встречи составил «-20».

Таким образом, 25-летний баскетболист в 40-й раз за свою профессиональную карьеру в НБА оформляет 30-очковый трипл-дабл. Отметим, что на данный момент это третий лучший показатель в истории лиги. В двойку лучших входят Оскар Робертсон (106) и Расселл Уэстбрук (48).