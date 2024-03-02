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Лука Дончич в 40-й раз за карьеру в НБА сделал 30-очковый трипл-дабл

Лука Дончич в 40-й раз за карьеру в НБА сделал 30-очковый трипл-дабл
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Разыгрывающий, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:138.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 37 очков (14 из 25 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), 12 подборов и 11 результативных передач. Показатель «плюс-минус» словенского разыгрывающего по итогам встречи составил «-20».

Таким образом, 25-летний баскетболист в 40-й раз за свою профессиональную карьеру в НБА оформляет 30-очковый трипл-дабл. Отметим, что на данный момент это третий лучший показатель в истории лиги. В двойку лучших входят Оскар Робертсон (106) и Расселл Уэстбрук (48).

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
138 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Порзингис - 24, Уайт - 13, Хорфорд - 12, Холидэй - 11, Притчард - 10, Тиллман - 6, Бриссетт - 3, Спрингер - 2, Хозер, Корнет, Михайлюк
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Ирвинг - 19, Вашингтон - 17, Лайвли - 15, Хардуэй-младший - 10, Экзам - 4, Харди - 2, Грин - 2, Проспер - 2, Клебер - 1, Джонс - 1, Пауэлл, Гэффорд, Моррис
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