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Нурмагомедов опубликовал фото со Стефеном Карри, сделанное на матче с «Торонто»

Нурмагомедов опубликовал фото со Стефеном Карри, сделанное на матче с «Торонто»
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась со счётом 120:105 в пользу «воинов».

Также российский боец опубликовал у себя в соцсетях фотографию с разыгрывающим «Голден Стэйт» Стефеном Карри, который стал самым результативным игроком матча: 25 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

Фото: Личный архив Хабиба Нурмагомедова

В нынешнем сезоне Карри провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 27.5 очка, совершал 4.4 подбора и делал 5 передач.

После 59 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 32 победами при 27 поражениях. «Торонто» расположился на 12-й строчке Восточной конференции с 22 победами и 38 поражениями.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Олиник - 16, Дик - 12, Куикли - 12, Барнс - 10, Пёлтль - 10, Трент-мл. - 9, Картон - 5, Браун - 4, Буше - 2, Агбаджи - 2, Фриман, Макдэниелс, Нвора, Темпл
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Куминга - 24, Муди - 17, Томпсон - 14, Пол - 13, Джексон-Дэвис - 9, Грин - 6, Киньонес - 6, Пэйтон II - 4, Шарич - 2, Луни, Робинсон
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