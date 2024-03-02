Нурмагомедов опубликовал фото со Стефеном Карри, сделанное на матче с «Торонто»

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась со счётом 120:105 в пользу «воинов».

Также российский боец опубликовал у себя в соцсетях фотографию с разыгрывающим «Голден Стэйт» Стефеном Карри, который стал самым результативным игроком матча: 25 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

Фото: Личный архив Хабиба Нурмагомедова

В нынешнем сезоне Карри провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 27.5 очка, совершал 4.4 подбора и делал 5 передач.

После 59 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 32 победами при 27 поражениях. «Торонто» расположился на 12-й строчке Восточной конференции с 22 победами и 38 поражениями.