39-летний Леброн Джеймс показал актуальную физическую форму

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Лёгкий форвард и лидер команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Джеймс продемонстрировал, как проходит его тренировочный процесс. Занятие Леброн проводил вместе с Майлзом Лоренцем Гарреттом, выступающим в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

«Вы и так знаете, но он абсолютный зверь», — написал Джеймс.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Отметим, что Леброну в настоящий момент 39 лет.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн в среднем за матч набирает 25 очков, делает 7,1 подбора и отдаёт 7,8 передачи. К настоящему моменту Джеймс принял участие в 51 игре.

Ранее сообщалось, что форвард «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли повторил клубное достижение Леброна 16-летней давности.