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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Один из лидеров «Локомотива-Кубань» пропустит матч с УНИКСом в Единой лиге ВТБ

Один из лидеров «Локомотива-Кубань» пропустит матч с УНИКСом в Единой лиге ВТБ
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Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл пропустит игру второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива-Кубань» в своих социальных сетях.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Отмечается, что 30-летний баскетболист получил травму на предматчевой тренировке и не поможет краснодарскому клубу в предстоящей встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в группе А с 19 победами при восьми поражениях. В свою очередь, УНИКС расположился на второй строчке группы А с 21 победой при шести поражениях. Команды встретятся между собой 2 марта в 14:00 мск.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В финале плей-офф прошлого сезона казанцы одолели «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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