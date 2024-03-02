Один из лидеров «Локомотива-Кубань» пропустит матч с УНИКСом в Единой лиге ВТБ

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл пропустит игру второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива-Кубань» в своих социальных сетях.

Отмечается, что 30-летний баскетболист получил травму на предматчевой тренировке и не поможет краснодарскому клубу в предстоящей встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в группе А с 19 победами при восьми поражениях. В свою очередь, УНИКС расположился на второй строчке группы А с 21 победой при шести поражениях. Команды встретятся между собой 2 марта в 14:00 мск.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В финале плей-офф прошлого сезона казанцы одолели «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.