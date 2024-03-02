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Владимир Гомельский назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Зенитом» в ЕЛ ВТБ

Владимир Гомельский назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Зенитом» в ЕЛ ВТБ
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу недавнего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Петербуржцы победили со счётом 81:71.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Это закономерная победа, потому что в очередной раз выяснилось, что ЦСКА не умеет и не хочет, по-моему, играть против команд, которые защищаются жёстко и агрессивно. Если в первой половине матча была более или менее равная борьба. «Зенит» вёл всего в четыре очка после 20 минут игры, то дальше сказался фактор ротации команд.

У Паскуаля был план, и он чуть ли не в каждую остановку делал замену. У него в стартовом составе не вышел Серёжа Карасёв, а вышел Георгий Жбанов, который очень здорово играет в защите. А уж то, как Фрейзер менял Эртеля, это вообще сказка. Фрейзер солировал в этой игре и забивал против любой защиты. А у ЦСКА такой ротации сейчас нет. ⟨...⟩

Каждый раз, когда Райкович вынужден делать замены, это ослабляло игру команды. Не могут игроки стартовой пятёрки играть все 40 минут. «Зенит» был в этом матче сильнее и в защите, и в нападении», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

Единая лига ВТБ . Группа А
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 71
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер - 24, Дублевич - 15, Курич - 10, Хантер - 10, Жбанов - 7, Эртель - 7, Морман - 6, Карасёв - 2, Захаров, Вольхин, Клименко, Зубков
ЦСКА: Тримбл - 14, Жан-Шарль - 12, М'Бай - 12, Астапкович - 11, Руженцев - 9, Ухов - 8, Курбанов - 3, Джекири - 2, Михайловский, Антонов, Карданахишвили, Клюев
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