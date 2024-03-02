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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Единая лига представила топ-10 моментов по итогам февраля

Единая лига представила топ-10 моментов по итогам февраля
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ показала подборку лучших моментов по итогам февраля. В неё вошли данки в исполнении Александра Петенева из «Автодора» и Джалена Рэйнольдса из УНИКСа, блок-шоты от Андрея Мартюка («Локомотив-Кубань») и Евгения Минченко (МБА), а также попадания Рэйшона Хэммондса («Автодор») и Ксэвьера Ратэн-Мэйса («Автодор»).

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в настоящий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе «А». В активе армейцев 22 победы и шесть поражений. В группе «Б» первое место сейчас занимает «Уралмаш», на счету которого 16 побед при 13 поражениях.

Сегодня, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ играется два матча: «Енисей» в данный момент принимает «Парму». Чуть позже матч проведут УНИКС и «Локомотив-Кубань».

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