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Зенит – ЦСКА, Единая лига ВТБ, Видеообзор

Видеообзор матча «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге
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Вчера, 1 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева со счётом 81:71.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Клуб из Санкт-Петербурга с первых минут выглядел лучше оппонента и в итоге победил в стартовой четверти со счётом 20:16. Во втором игровом отрезке команды играли на равных – 19:19. Итоговый счёт первой половины – 39:35 в пользу «Зенита».

В третьей четверти хозяева паркета смогли совершить серьёзный рывок и забрать десятиминутку со счётом 29:19. В заключительном игровом отрезке ЦСКА оказался сильнее с результатом 17:13, но этого не хватило для итоговой победы.

Единая лига ВТБ . Группа А
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 71
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер - 24, Дублевич - 15, Курич - 10, Хантер - 10, Жбанов - 7, Эртель - 7, Морман - 6, Карасёв - 2, Захаров, Вольхин, Клименко, Зубков
ЦСКА: Тримбл - 14, Жан-Шарль - 12, М'Бай - 12, Астапкович - 11, Руженцев - 9, Ухов - 8, Курбанов - 3, Джекири - 2, Михайловский, Антонов, Карданахишвили, Клюев
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