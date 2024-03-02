Видеообзор матча «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге

Вчера, 1 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал московский ЦСКА.

Пресс-служба Единой лиги в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева со счётом 81:71.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Клуб из Санкт-Петербурга с первых минут выглядел лучше оппонента и в итоге победил в стартовой четверти со счётом 20:16. Во втором игровом отрезке команды играли на равных – 19:19. Итоговый счёт первой половины – 39:35 в пользу «Зенита».

В третьей четверти хозяева паркета смогли совершить серьёзный рывок и забрать десятиминутку со счётом 29:19. В заключительном игровом отрезке ЦСКА оказался сильнее с результатом 17:13, но этого не хватило для итоговой победы.