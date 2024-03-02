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МБА – Самара, Единая лига ВТБ, Видеообзор

Видеообзор матча МБА — «Самара» в Единой лиге
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Вчера, 1 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московская МБА встречалась с «Самарой» из одноимённого города.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 79:69.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Гости с ходу лучше вошли в матч, оказавшись сильнее со счётом 19:17 в первой четверти. МБА немного исправила положение во втором игровом отрезке, отыграв одно очко — 20:19. Итоговый результат первой половины — 38:37 в пользу «Самары».

Гости продолжили действовать качественно после большого перерыва, забрав третью четверть со счётом 22:16. В заключительной десятиминутке «Самара» не ослабила хватку и оформила окончательную победу — 19:16.

Единая лига ВТБ . Группа Б
01 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
69 : 79
Самара
Самара
МБА: Касаткин - 21, Трушкин - 14, Хоменко - 11, Барашков - 8, Минченко - 6, Голдырев - 3, Исмаилов - 2, Личутин - 2, Лопатин - 2, Шейко, Якушин, Коновалов
Самара: Роберсон - 19, Томпсон - 16, Далтон - 12, Ребич - 11, Умрихин - 8, Платонов - 7, Гудумак - 3, Викторов - 3, Зверев, Амосов
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