Дмитрий Кулагин получил травму во время матча УНИКСа и «Локомотива-Кубань»

В настоящий момент в Казани на арене «Баскет-холл» проходит матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречаются УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Во второй четверти повреждение получил атакующий защитник казанской команды Дмитрий Кулагин. Игрок был вынужден покинуть паркет с помощью персонала команды.

К настоящему моменту команды сыграли две четверти. Счёт после них 42:33 в пользу хозяев площадки.

УНИКС сейчас занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, «Локомотив-Кубань» на третьей позиции.

Сегодня же, 2 марта, встречу уже провели «Енисей» и «Парма». Этот матч закончился со счётом 101:82 (19:28, 34:22, 21:17, 25:14) в пользу пермского клуба.