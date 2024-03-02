«Я горд за свою команду». Дражен Анзулович — о победе «Самары» над МБА в Единой лиге

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился мнением о победе над московской МБА в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю нашу команду с этой победой. Сегодня мы играли без четырёх очень важных для команды игроков — но те, кто был на площадке, сделали свою работу. Они до конца играли как команда — и победили. У нас большие проблемы с травмами, имея мало игроков в ротации, очень тяжело хорошо играть все сорок минут. И для нас каждый матч будет тяжёлым. Сегодня наша команда в каждом моменте знала, что она хочет играть. Мы играли как команда, старались, было очень тяжело, тем более МБА — классная команда, и мы знали, что игра и будет такой. И именно поэтому я горд за свою команду», – приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары» в социальных сетях.

Напомним, «Самара» на выезде победила МБА со счётом 79:69. На данный момент «Самара» занимает второе место в группе «Б», уступая лишь екатеринбургскому «Уралмашу» по дополнительным показателям. В свою очередь, МБА расположилась на шестой строчке из восьми команд в турнирной таблице группы Б.