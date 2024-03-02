Сергей Карасёв назвал два фактора, за счёт которых «Зенит» победил ЦСКА

Атакующий защитник «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу в матче с ЦСКА. Команды сыграли в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась 1 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 81:71 в пользу хозяев площадки. По словам Карасёва, добиться победы петербуржцам помогли тренировочная работа во время перерыва в Единой лиге, а также поддержка фанатов.

«Это очень важная победа для нас. В первой части сезона проиграли армейцам оба матча, хотя в обоих случаях были шансы победить. Обыграли «Локомотив Кубань» в последней домашней встрече (106:67) перед паузой, сейчас вернулись с тем же настроем. Отмечу, что очень хорошо с точки зрения тренировочного процесса провели перерыв. В том числе за счёт этого и сумасшедшей поддержки болельщиков обыграли теперь и ЦСКА. Выполнили задачу, которую ставили перед собой до игры», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».