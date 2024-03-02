Тренер «Енисея» Арсич: мне хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выступление своей команды после матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой», в котором красноярцы потерпели поражение со счётом 82:101.

«Очень сложно говорить что-то о баскетболе сегодня. Мы показали от силы в первые 5–10 минут насколько-то достойную игру в защите. После этого мы почти не защищались как позиционно, так и во время переходов. Перед игрой мы говорили, что соперник очень здорово играет на подборе, и нашей задачей сегодня являлось навязать борьбу за щит.

Однако мы его проиграли, дали соперникам сделать на 14 подборов больше. Когда ты проигрываешь подбор на своём щите, ты не имеешь возможности для быстрых атак, а когда проигрываешь на чужом — не можешь рассчитывать на лёгкие очки или открытые броски.

Мне хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, которые сегодня заполнили зал, но им пришлось сегодня видеть такой баскетбол от нашей команды. В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что некоторые игроки вышли на площадку, но их головы и мысли были где-то в другом месте.

Некоторым сегодня я дал больше игрового времени, чем их игра того заслуживала, во многом исходя из того, какую работу они проделывали для выхода в топ-6. Но после игры в раздевалке я сказал игрокам, что то, что было в прошлом, осталось в прошлом и не является заслугой в настоящем. Если они не будут проделывать такой же объём работы, который мы видели до выхода в топ-6, их время будут получать совсем другие игроки.

Ещё раз хочу извиниться перед болельщиками и заверить их, что мы рассчитываем показать более агрессивную игру во вторник с Краснодаром, выйти на тот уровень, который позволил нам быть столь успешными в этом сезоне, и попросить вас всех прийти и поддержать нас», — приводит слова Арсича официальный сайт «Енисея».