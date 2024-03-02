Видеообзор матча «Енисей» — «Парма» в Единой лиге

Сегодня, 2 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал пермскую «Парму».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой одержали гости со счётом 101:82.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 23 очка, шесть подборов и три результативные передачи.

В составе красноярцев чаще всего кольцо соперников поражал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Он набрал 25 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и четыре передачи.