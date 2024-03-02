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Видеообзор матча «Енисей» — «Парма» в Единой лиге

Видеообзор матча «Енисей» — «Парма» в Единой лиге
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Сегодня, 2 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал пермскую «Парму».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой одержали гости со счётом 101:82.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 23 очка, шесть подборов и три результативные передачи.

В составе красноярцев чаще всего кольцо соперников поражал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Он набрал 25 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и четыре передачи.

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
82 : 101
Парма
Пермский край
Енисей: Ратэн-Мэйс - 25, Мартин - 22, Хопкинс - 11, Белянков - 9, Сонько - 6, Бич - 3, Карпенко - 3, Загретдинов - 2, Балашов - 1, Топтунов, Лобарев, Долинин
Парма: Джонсон - 23, Риз - 22, Брайс - 17, Ильницкий - 14, Абдулбасиров - 9, Соломон - 8, Тучков - 3, Чебуркин - 3, Халтурин - 2, Морозов, Платунов
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