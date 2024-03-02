«Бостон» показал впечатляющую разницу пропущенных и набранных очков в последних 10 матчах

Сегодня, 2 марта, состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 138:110 в пользу домашней команды.

Примечательно, что это победа стала для «Бостона» 10-й подряд. Отметим, что за этот промежуток подопечные Джо Маззуллы демонстрируют шикарную разницу пропущенных и набранных очков, +19,1. Лёгкий форвард Джейсон Тейтум — лучший в команде по набранным очкам за этот период (281).

Самым результативным игроком в этом победном для «Селтикс» матче стал всё тот же Джейсон Тейтум. За 37 минут, проведённых на площадке, 25-летний баскетболист в общей сложности набрал 32 очка (10 из 19 с игры, где 5 из 9 — трёхочковые), сделал восемь подборов и три результативные передачи.