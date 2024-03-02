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«Бостон» показал впечатляющую разницу пропущенных и набранных очков в последних 10 матчах

«Бостон» показал впечатляющую разницу пропущенных и набранных очков в последних 10 матчах
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Сегодня, 2 марта, состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 138:110 в пользу домашней команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что это победа стала для «Бостона» 10-й подряд. Отметим, что за этот промежуток подопечные Джо Маззуллы демонстрируют шикарную разницу пропущенных и набранных очков, +19,1. Лёгкий форвард Джейсон Тейтум — лучший в команде по набранным очкам за этот период (281).

Самым результативным игроком в этом победном для «Селтикс» матче стал всё тот же Джейсон Тейтум. За 37 минут, проведённых на площадке, 25-летний баскетболист в общей сложности набрал 32 очка (10 из 19 с игры, где 5 из 9 — трёхочковые), сделал восемь подборов и три результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
138 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Порзингис - 24, Уайт - 13, Хорфорд - 12, Холидэй - 11, Притчард - 10, Тиллман - 6, Бриссетт - 3, Спрингер - 2, Хозер, Корнет, Михайлюк
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Ирвинг - 19, Вашингтон - 17, Лайвли - 15, Хардуэй-младший - 10, Экзам - 4, Харди - 2, Грин - 2, Проспер - 2, Клебер - 1, Джонс - 1, Пауэлл, Гэффорд, Моррис
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