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УНИКС обошёл ЦСКА и вышел на первое место в турнирной таблице Единой лиги

УНИКС обошёл ЦСКА и вышел на первое место в турнирной таблице Единой лиги
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Казанский УНИКС возглавил турнирную таблицу Единой лиги ВТБ в группе А. Это произошло после матча казанцев с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Подопечные Велимира Перасовича одержали победу в этой встрече со счётом 80:76. Ранее на первом месте располагался московский ЦСКА. Теперь армейцы вторые. Топ-3 замыкает «Зенит». «Локомотив-Кубань» в настоящий момент занимает четвёртое место.

Напомним, самым результативным игроком матча между УНИКСом и «Локо» стал американский защитник краснодарцев Джейлен Бэрфорд. В его активе 31 очко, а также два подбора и одна результативная передача. В составе УНИКСа чаще всего кольцо соперников поражал северомакедонский центровой Ненад Димитриевич. В его активе 23 очка и одна результативная передача.

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