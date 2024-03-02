Центровой «Енисея» Балашов — после матча с «Пармой»: ожидали, конечно, другого результата

Центровой красноярского «Енисея» Сергей Балашов высказался по поводу поражения своей команды в матче в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой» (82:101).

«В первую очередь хотелось бы сказать болельщикам. Сегодня их было, как обычно, очень много. Надеюсь, это будет продолжаться — их будет становиться всё больше. По поводу игры: ожидали, конечно, другого результата.

Недовольны полностью игрой, не получилось выполнить всех установок тренера, поэтому и проиграли. Уверен, сделаем соответствующие выводы и к следующей игре будем более готовы и надеюсь увидеть столько же болельщиков, даже больше», — приводит слова Балашова официальный телеграм-канал «Енисея».