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Центровой «Енисея» Балашов — после матча с «Пармой»: ожидали, конечно, другого результата

Центровой «Енисея» Балашов — после матча с «Пармой»: ожидали, конечно, другого результата
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Центровой красноярского «Енисея» Сергей Балашов высказался по поводу поражения своей команды в матче в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой» (82:101).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первую очередь хотелось бы сказать болельщикам. Сегодня их было, как обычно, очень много. Надеюсь, это будет продолжаться — их будет становиться всё больше. По поводу игры: ожидали, конечно, другого результата.

Недовольны полностью игрой, не получилось выполнить всех установок тренера, поэтому и проиграли. Уверен, сделаем соответствующие выводы и к следующей игре будем более готовы и надеюсь увидеть столько же болельщиков, даже больше», — приводит слова Балашова официальный телеграм-канал «Енисея».

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
82 : 101
Парма
Пермский край
Енисей: Ратэн-Мэйс - 25, Мартин - 22, Хопкинс - 11, Белянков - 9, Сонько - 6, Бич - 3, Карпенко - 3, Загретдинов - 2, Балашов - 1, Топтунов, Лобарев, Долинин
Парма: Джонсон - 23, Риз - 22, Брайс - 17, Ильницкий - 14, Абдулбасиров - 9, Соломон - 8, Тучков - 3, Чебуркин - 3, Халтурин - 2, Морозов, Платунов
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