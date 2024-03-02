«Матч получился поучительным». Александер Секулич — о проигрыше УНИКСу

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич оценил итоги выездной игры против казанского УНИКСа, победу в которой со счетом 80:76 одержали хозяева площадки.

«Мы очень плохо начали. Были словно напуганы, совершали много потерь, после которых соперник набирал лёгкие очки. Потом нам удалось выровнять игру и даже выйти вперёд. Но в концовке мы были недостаточно точны, а где-то и удача отвернулась.

УНИКС был лучше в реализации, так что, наверное, их победа заслуженна. Будем смотреть запись игры, анализировать. Думаю, из этой записи смогут извлечь много уроков не только мы, но и все, кто будет её изучать, получилось поучительно.

Пока точно не могу сказать, надолго ли выбыл ДеВон Акун-Пёрселл. Травма выглядит не особенно серьёзной. Тут зависит от того, как быстро его организм восстановится», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».