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«Матч получился поучительным». Александер Секулич — о проигрыше УНИКСу

«Матч получился поучительным». Александер Секулич — о проигрыше УНИКСу
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич оценил итоги выездной игры против казанского УНИКСа, победу в которой со счетом 80:76 одержали хозяева площадки.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы очень плохо начали. Были словно напуганы, совершали много потерь, после которых соперник набирал лёгкие очки. Потом нам удалось выровнять игру и даже выйти вперёд. Но в концовке мы были недостаточно точны, а где-то и удача отвернулась.

УНИКС был лучше в реализации, так что, наверное, их победа заслуженна. Будем смотреть запись игры, анализировать. Думаю, из этой записи смогут извлечь много уроков не только мы, но и все, кто будет её изучать, получилось поучительно.

Пока точно не могу сказать, надолго ли выбыл ДеВон Акун-Пёрселл. Травма выглядит не особенно серьёзной. Тут зависит от того, как быстро его организм восстановится», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
80 : 76
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Грин
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Ведищев, Сычков, Емченко
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