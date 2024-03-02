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Инсайдер рассказал, сколько будет получать Оливье Хэнлан в ЦСКА

Инсайдер рассказал, сколько будет получать Оливье Хэнлан в ЦСКА
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Оливье Хэнлан будет получать в ЦСКА 60 тысяч € в месяц. Об этом пишет известный баскетбольный инсайдер Лука Д'Алессандро на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера было объявлено, что 31-летний защитник, лучший снайпер чемпионата Италии Хэнлан переходит в ЦСКА. Контракт с московским клубом канадский баскетболист заключил до окончания нынешнего сезона.

Ранее Оливье выступал за клуб «Варезе» и являлся лучшим в чемпионате Италии по результативности — 18,7 очка.
Накануне баскетбольный клуб ЦСКА впервые в своей истории проиграл три матча подряд в Единой лиге ВТБ. 1 марта команда уступила на выезде питерскому «Зениту» со счётом 71:81.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт дома 5 марта с казанским УНИКСом.

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