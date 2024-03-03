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37 очков Джимми Батлера помогли «Майами» обыграть «Юту» в матче НБА

37 очков Джимми Батлера помогли «Майами» обыграть «Юту» в матче НБА
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Майами Хит» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 126:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболисты «Юты» создали небольшой задел в первой четверти выиграв с разницей в четыре очка. Вторая четверть была ничейной, поэтому к большому перерыву гости сумели сохранить разрыв в «+4». Третью четверть выиграли баскетболисты «Майами Хит», отыграв четырёхочковое преимущество гостей. Четвёртая четверть осталась за хозяевами — «+6», которые и одержали победу по итогам встречи.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами Хит» Джимми Батлер, набравший 37 очков и сделавший три подбора и семь передач. Вторым по результативности в составе хозяев стал центровой Бэм Адебайо заработал 23 очка, сделал семь подборов и отдал три передачи. В составе гостей лучшим был защитник Кейонте Джордж, набравший 31 очко, четыре подбора и четыре передачи. Финский форвард «Юты» Лаури Маркканен набрал 25 очков, сделал пять подборов и отдал шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 120
Юта Джаз
Ньютаун
Майами Хит: Батлер - 37, Адебайо - 23, Мартин - 18, Розир - 14, Жакез-мл. - 12, Робинсон - 12, Йович - 8, Хайсмит - 2, Райт, Кэйн, Хироу, Суидер, Робинсон, Брайант
Юта Джаз: Джордж - 31, Маркканен - 25, Секстон - 18, Коллинс - 18, Хендрикс - 8, Хортон-Такер - 7, Юртсевен - 7, Сенсабо - 6, Данн, Льюис, Саманич
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