37 очков Джимми Батлера помогли «Майами» обыграть «Юту» в матче НБА

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Майами Хит» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 126:120.

Баскетболисты «Юты» создали небольшой задел в первой четверти выиграв с разницей в четыре очка. Вторая четверть была ничейной, поэтому к большому перерыву гости сумели сохранить разрыв в «+4». Третью четверть выиграли баскетболисты «Майами Хит», отыграв четырёхочковое преимущество гостей. Четвёртая четверть осталась за хозяевами — «+6», которые и одержали победу по итогам встречи.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами Хит» Джимми Батлер, набравший 37 очков и сделавший три подбора и семь передач. Вторым по результативности в составе хозяев стал центровой Бэм Адебайо заработал 23 очка, сделал семь подборов и отдал три передачи. В составе гостей лучшим был защитник Кейонте Джордж, набравший 31 очко, четыре подбора и четыре передачи. Финский форвард «Юты» Лаури Маркканен набрал 25 очков, сделал пять подборов и отдал шесть передач.