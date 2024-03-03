Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА с 40 000 очков за карьеру

В данный момент на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт 40:32 в пользу «Лейкерс».

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время встречи достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру. На данный момент форварду «озёрников» 39 лет 62 дня. Джеймс является самым возрастным игроком в лиге.

Ранее, в феврале 2023 года, Леброн Джеймс вышел на чистое первое место в истории НБА по количеству набранных очков, обойдя члена Зала славы и шестикратного чемпиона Ассоциации Карима Абдул-Джаббара. Произошло это в игре регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер».