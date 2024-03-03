Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА с 40 000 очков за карьеру

Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА с 40 000 очков за карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт 40:32 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
2-я четверть
65 : 58
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Джеймс, Динвидди, Хатимура
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Хафф, Гордон

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время встречи достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру. На данный момент форварду «озёрников» 39 лет 62 дня. Джеймс является самым возрастным игроком в лиге.

Ранее, в феврале 2023 года, Леброн Джеймс вышел на чистое первое место в истории НБА по количеству набранных очков, обойдя члена Зала славы и шестикратного чемпиона Ассоциации Карима Абдул-Джаббара. Произошло это в игре регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Сейчас читают:
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android