Агент Рич Пол прокомментировал возможное участие Бронни Джеймса в драфте НБА

Известный баскетбольный агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, который также представляет лёгкого форвард и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказался по поводу Бронни Джеймса и его перспектив на драфте НБА.

«Для меня ценно не то, как он [Бронни Джеймс] будет котироваться [на драфте], будучи молодым игроком, а то, попадёт ли он в правильную команду, где он окажется в правильных условиях для личного развития», — приводит слова Пола ESPN.

В нынешнем сезоне студенческого баскетбола (NCAA) Бронни принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 5,3 очка, 2,8 подбора и 2,4 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 37,4, трёхочковых — 27,5. На данный момент Университет Южной Калифорнии (USC) имеет 12 побед при 17 поражениях.