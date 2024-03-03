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Смит жёстко прошёлся по «Лейкерс» на фоне поражения от «Денвера» и 40 тыс. Леброна

Смит жёстко прошёлся по «Лейкерс» на фоне поражения от «Денвера» и 40 тыс. Леброна
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу «Лос-Анджелес Лейкерс». В частности, Смита не устроил тот факт, что баскетболисты «Лейкерс» склонны проигрывать во время важных для калифорнийского клуба исторических событий.

«Мне противны «Лейкерс». Сначала они проиграли в тот день, когда открыли статую в честь Коби Брайанта, а теперь Леброн Джеймс набирает 40 000 очков — они тоже проигрывают эту игру. Мне кажется, «Лейкерс» и важные моменты — несовместимые вещи», — сказал Смит в эфире программы NBA Countdown на ESPN.

Напомним, сегодня, 3 марта, лёгкий форвард и лидер «озёрников» Леброн Джеймс в проигранном матче с «Денвер Наггетс» (114:124) стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кто достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру.

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