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Йокич встретился с Джоковичем после матча, в котором Леброн набрал 40 000 очков

Йокич встретился с Джоковичем после матча, в котором Леброн набрал 40 000 очков
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Сегодня, 3 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 124:114 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 23, Ривз - 19, Расселл - 17, Дэвис - 17, Хэйс - 4, Реддиш - 3, Динвидди - 3, Принс - 2, Мэйс, Кристи
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Портер - 25, Маррей - 24, Гордон - 18, Холидэй - 13, Уотсон - 7, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт, Хафф

После матча звёздный сербский центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич встретился со своим соотечественником — 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В кадр также попал член Зала слава баскетбола, серб Владе Дивац.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA.

Напомним, звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в проигранном матче с «Наггетс» стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кто достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру.

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Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
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