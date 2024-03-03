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Йокич встретился с Джоковичем после матча, в котором Леброн набрал 40 000 очков

Сегодня, 3 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 124:114 в пользу гостевой команды.

После матча звёздный сербский центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич встретился со своим соотечественником — 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В кадр также попал член Зала слава баскетбола, серб Владе Дивац.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA.

Напомним, звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в проигранном матче с «Наггетс» стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кто достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру.