54 очка Дюранта и Букера не принесли «Финиксу» победу над «Хьюстоном»

В ночь со 2 на 3 марта мск на паркете «Футпринт Центра» в американском Финиксе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Финикс Санз» уступили «Хьюстон Рокетс» со счётом 109:118.

По итогам первой четверти гостям удалось уйти вперёд на 19 очков, однако к большому перерыву «Финикс» сократил эту разницу до «-10». К завершению третьей четверти этот гандикап сохранился. В заключительном отрезке хозяевам удалось сократить дистанцию до одного очка, но к финальной сирене баскетболисты «Хьюстона» вновь увеличили разрыв.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Рокетс»), на счету которого 34 очка. Лидеры «Санз» Кевин Дюрант и Девин Букер набрали 30 очков и 24 очка соответственно. «Хьюстон» прервал серию поражений из трёх матчей кряду, «Финикс» проиграл после двух побед в последних встречах регулярного чемпионата.