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54 очка Дюранта и Букера не принесли «Финиксу» победу над «Хьюстоном»

54 очка Дюранта и Букера не принесли «Финиксу» победу над «Хьюстоном»
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В ночь со 2 на 3 марта мск на паркете «Футпринт Центра» в американском Финиксе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Финикс Санз» уступили «Хьюстон Рокетс» со счётом 109:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

По итогам первой четверти гостям удалось уйти вперёд на 19 очков, однако к большому перерыву «Финикс» сократил эту разницу до «-10». К завершению третьей четверти этот гандикап сохранился. В заключительном отрезке хозяевам удалось сократить дистанцию до одного очка, но к финальной сирене баскетболисты «Хьюстона» вновь увеличили разрыв.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Рокетс»), на счету которого 34 очка. Лидеры «Санз» Кевин Дюрант и Девин Букер набрали 30 очков и 24 очка соответственно. «Хьюстон» прервал серию поражений из трёх матчей кряду, «Финикс» проиграл после двух побед в последних встречах регулярного чемпионата.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 118
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 24, О'Нил - 20, Окоги - 7, Бил - 7, Нуркич - 7, Бол - 5, Янг - 4, Аллен - 2, Ойбанкс - 2, Ли - 1, Маледон, Родди
Хьюстон Рокетс: Грин - 34, Ванвлит - 24, Шенгюн - 21, Смит II - 14, Брукс - 11, Томпсон - 9, Уитмор - 4, Грин - 1, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
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