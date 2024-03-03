Девин Букер травмировал голеностоп на последней минуте матча с «Хьюстоном»

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:118.

За полторы минуты до конца основного времени Букер, пытаясь отзащищаться против разыгрывающего «Хьюстона» Фреда Ванвлита, получил травму правого голеностопа. После чего атакующий защитник хозяев был вынужден отправиться в раздевалку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 27,5 очка, 6,8 результативной передачи и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 37,0. На данный момент «Финикс» занимает шестое место на Западе (35-25).