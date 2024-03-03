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Девин Букер травмировал голеностоп на последней минуте матча с «Хьюстоном»

Девин Букер травмировал голеностоп на последней минуте матча с «Хьюстоном»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За полторы минуты до конца основного времени Букер, пытаясь отзащищаться против разыгрывающего «Хьюстона» Фреда Ванвлита, получил травму правого голеностопа. После чего атакующий защитник хозяев был вынужден отправиться в раздевалку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 27,5 очка, 6,8 результативной передачи и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 37,0. На данный момент «Финикс» занимает шестое место на Западе (35-25).

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 118
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 24, О'Нил - 20, Окоги - 7, Бил - 7, Нуркич - 7, Бол - 5, Янг - 4, Аллен - 2, Ойбанкс - 2, Ли - 1, Маледон, Родди
Хьюстон Рокетс: Грин - 34, Ванвлит - 24, Шенгюн - 21, Смит II - 14, Брукс - 11, Томпсон - 9, Уитмор - 4, Грин - 1, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
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