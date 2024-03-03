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«Краснодарцы не заслужили поражения». Елевич — о матче «Локомотива-Кубань» с УНИКСом

«Краснодарцы не заслужили поражения». Елевич — о матче «Локомотива-Кубань» с УНИКСом
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич подвёл итоги матча между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Интересный матч. По той игре, что увидел, хотелось, чтобы “Локомотив” победил. УНИКС очень здорово начал матч, но потом хозяева площадки где-то подсели. Наверное, после того, как повели «+12», появилась уверенность, что спокойно победят. Но ни в чём нельзя быть уверенным до последней секунды матча.

А вот “Локомотив” после неудачного стартового отрезка, напротив, нашёл свою игру, провёл верную ротацию. Мартюк очень грамотно сыграл. Но в конечно итоге казанцам помогла домашняя площадка. Думаю, что краснодарцы по этой игре не заслуживали поражения. Можно сказать, что они не выиграли, но и не проиграли», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, матч завершился победой УНИКСа со счётом 80:76. На данный момент казанский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги. «Локомотив-Кубань» же после поражения откатился на четвёртую строчку группы А, пропустив вперёд санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
80 : 76
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Димитриевич - 23, Найт - 15, Лабери - 12, Грин - 11, Рейнольдс - 10, Бако - 7, Д. Кулагин - 1, Зайцев - 1, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 33, Уайт - 11, Елатонцев - 9, Щербенев - 8, Ндур - 6, Мартюк - 4, Емченко - 4, Ведищев - 1, Темиров, Узинский, Сычков
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