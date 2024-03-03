«Краснодарцы не заслужили поражения». Елевич — о матче «Локомотива-Кубань» с УНИКСом

Заслуженный тренер России Сергей Елевич подвёл итоги матча между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Интересный матч. По той игре, что увидел, хотелось, чтобы “Локомотив” победил. УНИКС очень здорово начал матч, но потом хозяева площадки где-то подсели. Наверное, после того, как повели «+12», появилась уверенность, что спокойно победят. Но ни в чём нельзя быть уверенным до последней секунды матча.

А вот “Локомотив” после неудачного стартового отрезка, напротив, нашёл свою игру, провёл верную ротацию. Мартюк очень грамотно сыграл. Но в конечно итоге казанцам помогла домашняя площадка. Думаю, что краснодарцы по этой игре не заслуживали поражения. Можно сказать, что они не выиграли, но и не проиграли», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, матч завершился победой УНИКСа со счётом 80:76. На данный момент казанский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги. «Локомотив-Кубань» же после поражения откатился на четвёртую строчку группы А, пропустив вперёд санкт-петербургский «Зенит».