Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс ответил, что бы он сказал 18-летнему себе

Леброн Джеймс ответил, что бы он сказал 18-летнему себе
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на послематчевой пресс-конференции, что бы он сказал самому себе 18-летнему.

«Честно говоря, я бы ему ничего не сказал, потому что у 18-летнего Леброна была прекрасная голова на его плечах.
Все хотели увидеть мой провал, когда я окажусь в лиге», — приводит слова Джеймса аккаунт Clutch Points на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Во время сегодняшней встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс» Леброн Джеймс достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. «Лейкерс» проиграли этот домашний матч со счётом 114:124. Леброн набрал в игре 26 очков, став самым результативным игроком в составе своей команды.

Достижение Леброна:
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android