Леброн Джеймс ответил, что бы он сказал 18-летнему себе

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на послематчевой пресс-конференции, что бы он сказал самому себе 18-летнему.

«Честно говоря, я бы ему ничего не сказал, потому что у 18-летнего Леброна была прекрасная голова на его плечах.

Все хотели увидеть мой провал, когда я окажусь в лиге», — приводит слова Джеймса аккаунт Clutch Points на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Во время сегодняшней встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс» Леброн Джеймс достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. «Лейкерс» проиграли этот домашний матч со счётом 114:124. Леброн набрал в игре 26 очков, став самым результативным игроком в составе своей команды.