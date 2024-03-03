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Баскетболист «Автодора» Халдеев поделился мнением о матче с «Минском» в Единой лиге

Баскетболист «Автодора» Халдеев поделился мнением о матче с «Минском» в Единой лиге
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Центровой саратовского «Автодора» Дмитрий Халдеев высказался о задачах команды на матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Несмотря на разгромный выигрыш в предыдущей личной встрече, с “Минском” не будет просто. В последних матчах наши соперники демонстрировали хорошую игру. Им не хватило совсем немного для победы. В феврале белорусский клуб усилился двумя новичками – центровым Заком Смитом и форвардом Йованом Шливанчанином, которые, несомненно, привнесут положительные изменения. Для победы мы должны выполнить установки тренера и показать командный баскетбол», – приводит слова Халдеева пресс-служба «Автодора».

На данный момент «Минск» занимает последнее место в группе Б второго этапа регулярного чемпионата. Команда из столицы Беларуси не выиграла ни одного матча в сезоне — 28 поражений подряд. При этом «Автодор» занимает четвёртое место в группе Б с 12 победами при 16 поражениях. «Минск» на выезде встретится с «Автодором» сегодня, 3 марта, в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Минск
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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