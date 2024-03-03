Стало известно, что Йокич сказал Леброну перед историческим матчем

Лидеры «Денвер Наггетс» Никола Йокич и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обменялись шуточными репликами перед сегодняшним матчем.

Перед стартовым вбрасыванием Йокич подошёл к Леброну и с улыбкой сказал ему на ухо: «Мы тебя остановим, ты наберёшь только восемь».

«Не, не, не», – рассмеялся в ответ Джеймс.

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Напомним, в матче с «Денвер Наггетс» Леброну нужно было набрать девять очков, чтобы достичь отметки в 40 000 очков за карьеру, чего не удавалось никому ранее. «Лос-Анджелес Лейкерс» хоть и проиграл этот домашний матч со счётом 114:124, но Джеймс выполнил свою задачу, набрал 26 очков, став самым результативным игроком в составе своей команды.

Самым результативным игроком всего матча стал именно Никола Йокич, он набрал 35 очков.