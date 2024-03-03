Чарльз Баркли — о современной НБА: это соревнования по броскам трёхочковых

Член Зала славы НБА, ныне эксперт и один из ведущих шоу Inside the NBA Чарльз Баркли подверг критике современную Национальную баскетбольную лигу, указав на то, что игра превратилась в соревнования по трёхочковым.

«Это ужасный баскетбол. Я ненавижу быть старым пижоном. Но в игре нет никакой защиты, и это превращается в соревнование по броскам трёхочковых. Единственное, что меня беспокоит, это то, что игроки просто идут в спортзал и всю ночь набирают тройки, и если они их делают, то выигрывают, а если пропускают, то проигрывают.

Я не против парней, которые закидывают тройки, но ты теперь большой парень, стреляющий тройками? Если вы просто собираетесь устроить соревнование по стрельбе в три очка, просто скажите об этом всем», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.