Энтони Дэвис — о поражении «Лейкерс»: мы всегда проигрываем, когда Леброн бьёт рекорды

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис попытался объяснить, в чём кроется причина поражений команды. По его мнению, всё зависит от Леброна Джеймса.

«Леброну придётся прекратить бить рекорды, потому что всегда, каждый раз мы проигрываем, когда он бьёт рекорды», — сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 3 марта, «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил в очном противостоянии «Денвер Наггетс». Игра закончилась со счётом 114:124.

Однако стоит отметить, что сегодня лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру. Следующая игра «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 5 марта с командой «Оклахома-Сити Тандер».