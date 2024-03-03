Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс набрал 40 000 очков ровно через 62 года после рекорда Уилта Чемберлена

Джеймс набрал 40 000 очков ровно через 62 года после рекорда Уилта Чемберлена
Комментарии

2 марта определённо станет ещё более значимым днём в истории НБА и баскетбола в целом. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг 40-тясячной отметки по очкам за карьеру в тот же день, но через 62 года после того, как Уилт Чемберлен установил свой рекорд – набрал 100 очков в одном матче.

2 марта 1962 года центровой «Филадельфии» Уилт Чемберлен набрал 100 очков в матче с «Никс» (169:147). Этот рекорд так и не побит до сих пор.

Леброн Джеймс обновил свой рекорд по очкам сегодня в домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс». Он первый и пока единственный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 000 очков за карьеру. На данный момент Леброн является самым возрастным игроком в НБА.

Сейчас смотрят:
Фото
Леброн Джеймс сделал памятное фото о своём достижении
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android