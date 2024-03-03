Джеймс набрал 40 000 очков ровно через 62 года после рекорда Уилта Чемберлена

2 марта определённо станет ещё более значимым днём в истории НБА и баскетбола в целом. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг 40-тясячной отметки по очкам за карьеру в тот же день, но через 62 года после того, как Уилт Чемберлен установил свой рекорд – набрал 100 очков в одном матче.

2 марта 1962 года центровой «Филадельфии» Уилт Чемберлен набрал 100 очков в матче с «Никс» (169:147). Этот рекорд так и не побит до сих пор.

Леброн Джеймс обновил свой рекорд по очкам сегодня в домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс». Он первый и пока единственный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 000 очков за карьеру. На данный момент Леброн является самым возрастным игроком в НБА.